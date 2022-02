WWE | Bray Wyatt e Seth Rollins rispondono per le rime a una statistica pubblicata su Twitter

(Di domenica 13 febbraio 2022) Come abbiamo riportato in precedenza, battendo Goldberg, Roman Reigns raggiungerebbe un record molto particolare: diventerebbe il primo a battere tutti i passati detentori del titolo Universale. La lista comprende nomi di alto livello come quelli di Finn Balor, Kevin Owens,. Proprio questi ultimi non sembrano aver gradito il tweet e hanno risposto a modo loro. I wrestler stizziti Louis Dangoor di Give Me Sport aveva pubblicato la lista dei campioni Universali battuti dal Tribal Chief: The Fiend, atleta al quale Reigns ha soffiato il titolo ha prontamente scritto:“Togli il mio nome da quella mer*a” In seguito, ancheha risposto al giornalista pubblicando un tweet contenente la frase:“Fake News”Ovviamente entrambi sono tweet ironici, ...

