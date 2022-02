LIVE Tour de la Provence 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col de Buire (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Ultimi 2 chilometri per gli attaccanti, poche emozioni sul Col de Buire. 14.19 Per ora il gruppo principale non ha imbastito ancora un ritmo tale da decimare il vantaggio dei cinque attaccanti. 14.14 iniziato il Col de Buire per Luke Rowe (Ineos-Grenadiers), Romain Combaud (Team DSM), Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), Nicolas Debeaumarche (St Michel-Auber 93) e Jonathan Couanon (Nice Metropole Cote Dazur). 14.12 Il gruppo principale abbatte il muro dei cinque minuti di svantaggio dalla fuga. 14.10 Sempre meno per la seconda scalata del Col de Buire. 14.06 Nel gruppo fa capolino anche l’Arkea-Samsic, al lavoro per Nairo Quintana. 14.04 70 chilometri al traguardo. 14.01 Scende a 5’15” il vantaggio di Luke Rowe (Ineos-Grenadiers), Romain ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 Ultimi 2 chilometri per gli attaccanti, poche emozioni sul Col de. 14.19 Per ora il gruppo principale non ha imbastito ancora un ritmo tale da decimare il vantaggio dei cinque attaccanti. 14.14to il Col deper Luke Rowe (Ineos-Grenadiers), Romain Combaud (Team DSM), Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), Nicolas Debeaumarche (St Michel-Auber 93) e Jonathan Couanon (Nice Metropole Cote Dazur). 14.12 Il gruppo principale abbatte il muro dei cinque minuti di svantaggio dalla fuga. 14.10 Sempre meno per la seconda scalata del Col de. 14.06 Nel gruppo fa capolino anche l’Arkea-Samsic, al lavoro per Nairo Quintana. 14.04 70 chilometri al traguardo. 14.01 Scende a 5’15” il vantaggio di Luke Rowe (Ineos-Grenadiers), Romain ...

