Carolyn Smith e la battaglia contro il cancro | dalla scoperta del tumore alla lunga lotta della coreografa

(Di domenica 13 febbraio 2022)è ospitepuntata di oggi di Verissimo. La ballerina è nota al pubblico televisivo per il suo ruolo di giudice a Bndo con le Stelle, talent show di Rai 1 di grande successo. Come è noto, da anni ormaiporta avanti unail, scegliendo spesso di parlarne con il suo pubblico.e ladel: la malattiaEra il 2015 quandoha scoperto di essersi ammalata dial seno. Da allora ha scelto di condurre la suail ...

JONATHAN BAZZI, CHI È/ "Sono sieropositivo, ancora oggi si prova vergogna a esserlo" Verissimo: gli ospiti, Michelle Hunziker Tra gli ospiti della puntata di Verissimo che andrà in ...non sta affrontando un momento facile. La coreografa, nota al pubblico tv per essere ormai dal 2007 la presidente della giuria di 'Ballando con le Stelle' , ha dovuto interrompere la ...Carolyn Smith, il marito è il coreografo e ballerino Ernestino Michielotto: i due si sono uniti in matrimonio nel 1997. Oggi la giudice di “Ballando Con Le Stelle” sarà tra gli ospiti di “Verissimo”, ...Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Carolyn Smith grazie al suo ruolo di giudice a “Ballando con le stelle“, dove si è spesso mostrata inflessibile anche con i concorrenti che si ...