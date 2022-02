6 cose da sapere per cambiare fornitore di energia elettrica e gas

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 13 febbraio 2022) Da questo trimestre per i consumatori sul Mercato Tutelato sono scattati ulteriori aumenti che faranno salire per i prossimi tre mesi le bollette della luce e del gas. Gli italiani stanno cercando di correre ai ripari: Selectra ha registrato un importante incremento di richieste di informazioni sul cambio gestore e, per supportare i consumatori, ha stilato un vademecum per sciogliere tutti i dubbi relativi ai passaggi ad un nuovo e più conveniente. Con l’inizio del 2022 i consumatori che si affidano ancora al Servizio di Maggior Tutela si sono trovati davanti ad importanti aumenti per quanto riguarda le bollette di luce e gas: per il primo trimestre dell’anno quella della luce aumenterà infatti del 55% mentre quella del gas del 41,8%. Per il Mercato Libero, invece, si registra una crescita più moderata delle proposte commerciali da parte dei fornitori e non ...