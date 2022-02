Sbancamento terreno senza permesso | tre denunciati

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della caserma di Pimonte (Napoli), durante i quotidiani servizi di contrasto all’abusivismo edilizio, hanno denunciato due imprenditori e un pensionato del posto. In un’area ricadente nel parco regionale dei monti Lattari soggetta a vincolo paesaggistico avevano realizzato un ampio locale, sbancando oltre 500 metri cubi di terra. L’intera struttura, ampia 5 metri per 14 e alta più di 4, è stata sequestrata e per i 3 è scattata una denuncia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

