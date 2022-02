“Onestamente è spaventoso” | incredibile Manuel Bortuzzo | gesto difficile da spiegare

Leggi su specialmag

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il gieffino e nuotatoreè finito al centro di un episodio che ha scatenato gli utenti dei social: i dettagli L’ex gieffino(screenshot Twitter)Nella casa del Grande Fratello Vip, il nuotatoreha senza dubbio lasciato il segno. In particolare, l’ex gieffino si è fatto conoscere per la sua storia personale ed anche per il suo legame speciale con Lulù Selassié. Il nuotatore e la principessina sono stati la prima coppia della casa più spiata d’Italia anche se il loro rapporto è stato fatto di tanti alti e bassi che hanno portato però i due ad avvicinarsi definitivamente. Adesso che il gieffino ha lasciato la casa per problemi fisici, il loro legame continua a dimostrarsi forte., il legame con ...