Kepa via dal Chelsea | il Napoli sul portiere più pagato al mondo

(Di sabato 12 febbraio 2022)Arrizabalaga nel mirino del, ilè in uscita dalcon cui ha un contratto fino al 2025. Il giocatore sa già che il suo contratto non verrà rinnovato. Ilspagnolo sta trovando pochissimo spazio in Inghilterra e quindi si guarda intorno per provare a cercare un’altra soluzione. Secondo il portale spagnolo, specializzato in calciomercato fichajes.net,è finito nel mirino del. Va ricordato cheè attualmente ilpiùdella storia del calcio. Ilnel 2018 sborsò 80 milioni di euro per acquistarlo dall’Athletic Bilbao. Dopo quattro anno il suo valore è nettamente in discesa. Attualmente il prezzo del cartellino di...

Advertising

LUKISM0 : @mariottismo Ma se non sbaglio i primi di gennaio era uscita una notizia che diceva che la Lazio ci aveva provato p… -

Ultime Notizie dalla rete : Kepa via

napolipiu.com

... mentre Ivan Grbic è a Lille a titolo temporaneo ma con probabile riscatto, motivo per cui l'Atletico potrebbe puntareper sostituire Oblak. Nel caso in cui lo sloveno dovesse andare ...Quali giocatori del Chelsea sono disponibili per la Coppa del Mondo per Club? Il Chelsea si allena ad Abu Dhabi Chelsea FCGetty Images Portieri :Arrizabalaga, Marcus Bettinelli, Édouard ...Kepa Arrizabalaga nel mirino del Napoli, il portiere è in uscita dal Chelsea con cui ha un contratto fino al 2025. Il giocatore sa già che il suo contratto non verrà rinnovato. Il portiere spagnolo ...Da Londra starebbero cercando una via d’uscita per Kepa, poichè non è vantaggioso tenere in rosa due portieri così importanti e costosi. L’offerta dell’Atletico Madrid farebbe certamente vacillare ...