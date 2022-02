Olimpiadi invernali di Pechino, il cane di Omar Visintin distrugge il divano di casa: il bronzo dello snowboard cross reagisce così – Video (Di venerdì 11 febbraio 2022) Piccolo inconveniente per il bronzo dello snowboard cross Omar Visintin mentre è a Pechino per le Olimpiadi invernali 2022. Il suo cane, Baku, ha distrutto il divano e il campione ha reagito prendendola sul ridere e, per sicurezza, nascondendo la medaglia nella felpa, al sicuro. “Guarda Omar, Baku ti aspetta con la medaglia”, ha scritto nella didascalia di corredo al Video l’account ufficiale Instagram Italia Team, che ha pubblicato la clip. Il Video è montato in due parti: prima si vede il “danno” fatto da Baku, poi la reazione, tutta da ridere, di Visintin che ha visto la scena attraverso il suo smartphone. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Piccolo inconveniente per ilmentre è aper le2022. Il suo, Baku, ha distrutto ile il campione ha reagito prendendola sul ridere e, per sicurezza, nascondendo la medaglia nella felpa, al sicuro. “Guarda, Baku ti aspetta con la medaglia”, ha scritto nella didascalia di corredo all’account ufficiale Instagram Italia Team, che ha pubblicato la clip. Ilè montato in due parti: prima si vede il “danno” fatto da Baku, poi la reazione, tutta da ridere, diche ha visto la scena attraverso il suo smartphone. L'articolo proviene da Il ...

