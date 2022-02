Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza Ma sul dopo regna il caos Dal Green Pass allo smart working I Migliori ancora non sanno che pesci pigliare

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Mentre gli Stati Uniti, il Regno Unito e mezza Europa anticipano le riaperture, l’Italia non sacheprendere. Sembra una barzelletta eppure il problema è grande perché sappiamo che il 31finirà lodimentre èavvolto nel mistero in che modo questo evento si ripercuoterà sugli italiani. Dalalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, dall’obbligo di mascherine al chiuso (da oggi non più obbligatorie all’aperto), la ripresa economica dell’Italia – resa ancor più incerta dagli ultimi dati arrivati da Bruxelles – rischia di trovarsi schiacciata da una serie sconfinata di restrizioni. Lo ...

fcolarieti : Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza. Ma sul dopo regna il caos. Dal Green Pass allo smart working. I Migliori… - himeralive : L'Italia vede il traguardo della riapertura del Paese, due anni dopo l'inizio della pandemia e proprio nel giorno i… - effebros : #BASTAgreenpass e poi credete ancora che il 31 marzo finisce tutto, e poi a giugno finisce l'obbligo. E' un piano c… - arvthazz : lo stato di emergenza finisce il 31 marzo ma io spero sinceramente che le università si decidano a tenere comunque… - Pastora68454831 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Piuttosto che ammettere di aver fatto una cazzata terranno il green pass all' infinit… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo finisce

... un film Netflix, sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dall'11e sarà ... avventuroso, se si può definire banalmente un'avventura un viaggio nel passato in cui siper ...Dai versi del1821 al testo estremo sull'indipendenza d'Italia del 1873, all'età di 88 anni, ... Ne L'Italiaecco quel che resta, Prezzolini notava che in Manzoni oltre "la bestialità del ...PONSACCO. C’è una data che può mettere un punto fermo nel mistero sulla morte di Salvatore Cipolletti avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2019 a Varsavia. A fine aprile sarà discussa ...FVG – L’Italia vede il traguardo della riapertura del Paese, due anni dopo l’inizio della pandemia e proprio nel giorno in cui si supera l’ennesima soglia simbolica, quella dei 150mila morti a causa ...