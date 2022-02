Euphoria, la conferma è ufficiale: arriva la terza stagione della serie (Di sabato 12 febbraio 2022) Euphoria, la conferma è ufficiale: in arrivo la terza stagione della popolarissima serie tv con Zendaya. Scopriamo tutti i dettagli. È arrivata finalmente la conferma ufficiale: HBO ha rinnovato la serie tv Euphoria per una terza stagione. Il popolare teen drama con Zendaya sta riscuotendo un enorme successo soprattutto con la seconda stagione andata in onda lo scorso 9 gennaio. In Italia è approdata su Sky e in streaming su NOW. confermata la terza stagione di Euphoria (via social)Euphoria sta per tornare con una ... Leggi su vesuvius (Di sabato 12 febbraio 2022), la: in arrivo lapopolarissimatv con Zendaya. Scopriamo tutti i dettagli. Èta finalmente la: HBO ha rinnovato latvper una. Il popolare teen drama con Zendaya sta riscuotendo un enorme successo soprattutto con la secondaandata in onda lo scorso 9 gennaio. In Italia è approdata su Sky e in streaming su NOW.ta ladi(via social)sta per tornare con una ...

