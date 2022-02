Corruzione | Montante | ' querelerò Palamara | mai commesso reati con magistrati' Adnkronos 2

(Di venerdì 11 febbraio 2022) () - Sempre nel libro,e Sallusti, parlando di, lo definiscono "diversamente Amara". "Io non so perchélo scrive, non lo conosco Amara...". Ecco cosa scrive l'ex giudice nel libro scritto con Sallusti: "Tra Augusta e Caltanissetta corrono solo 130 km che portano dal mare al cuore della Sicilia. E' la distanza che divide il quartier generale di Piero Amara da quello di Antonello. Due logge contigue, quella Ungheria e quella che, priva di un nome fantasioso, passa alla cronaca come la loggia". E l'mprenditore, ex potente capo degli industriali siciliani, viene definito nel libro un "diversamente Amara", "con cui condivide la cura dell'aspetto e l'eleganza nei modi di presentarsi, oltre ai rapporti consolidati con l'Eni". Parole che ...

... utilizzando alcuni elementi emersi nel corso dell'inchiesta su Calogero, ex Presidente di Confindustria Sicilia, condannato in primo grado a quattordici anni di carcere per. ......oggetto di pressioni da parte del lobbista Fabrizio Centofanti sotto inchiesta per. Dopo ... Come il caso, l'ex presidente Confindustria Sicilia condannato a 14 anni per mafia e ...(Adnkronos) – Sempre nel libro, Palamara e Sallusti, parlando di Montante, lo definiscono “diversamente Amara”. “Io non so perché Palamara lo scrive, non lo conosco Amara…”. Ecco cosa scrive l’ex ...In realtà, Montante è stato sì condannato a 14 anni, ma per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e non per mafia. Sempre nel libro, Palamara e Sallusti, parlando di Montante, lo ...