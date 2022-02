Conferenza stampa Draghi, l'applauso di alcuni curiosi all'arrivo del presidente (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 febbraio alcuni "bravo!" e qualche applauso hanno accolto il presidente del Consiglio Mario Draghi all'arrivo al palazzo della Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 febbraio"bravo!" e qualchehanno accolto ildel Consiglio Marioall'al palazzo della Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ...

Advertising

TgLa7 : ??#Draghi in conferenza stampa escludo mio impegno in #politica nel 2023 ?? - juventusfc : Adesso testa a #AtalantaJuve ???? Domani alle 12:00 la conferenza stampa di vigilia di Mister Allegri live su @JuventusTV ?? - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e il Ministr… - LaCnews24 : Ok all'unanimità sulle norme che prevedono lo stop alle porte girevoli fra magistratura e politica. Il premier in c… - Nicolo_Morelli : @daoggipiudiieri in realtà l'aveva bocciato anche nella conferenza stampa del 22 dicembre -