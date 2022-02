Napoli | assolta a Roma la giudice Scognamiglio | La liberazione di un incubo

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Il giudice Anna Scognamiglio assolta dall’accusa di aver favorito Vincenzo De Luca - rep_napoli : Assolta la giudice Scognamiglio: 'E' la liberazione da un incubo' [di Dario del Porto, Conchita Sannino] [aggiornam… - rep_napoli : Assolta la giudice Scognamiglio: 'E' la liberazione da un incubo' [di Dario del Porto, Conchita Sannino] [aggiornam… - mattinodinapoli : Campania, sanità e promozioni, assolta la giudice Scognamiglio, condannato il marito - susannaricciar1 : @AnselmoDelDuca @BiondoNik lo dice da tempo che mi ricorda la juve del 2006 assolta a Torino finita non si sa come a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli assolta

Roma, 10 febbraio 2022 - E' stata'per non aver commesso il fatto' la giudice diAnna Scognamiglio nel processo in corso davanti al tribunale di Roma dopo l'inchiesta sulle presunte pressioni esercitate per ottenere ...Il processo sulle presunte manovre all'ombra del ricorso presentato nel 2015 contro la sospensione del governatore De Luca in base alla legge Severino. Condannati a 18 mesi per traffico di influenze ...L’ottava sezione penale del tribunale di Roma ha assolto dall’accusa di induzione indebita «per non aver commesso il fatto» il giudice di Napoli Anna Scognamiglio nel processo dopo l ...La sesta sezione penale del Tribunale di Napoli li ha condannati a sei anni di reclusione I giudici hanno inflitto a ciascuno 4 anni per l'abbandono di minore e 2 anni per lesioni riqualificate in ...