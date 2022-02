Michelle Impossible | tutti gli ospiti della Hunziker

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Aurora Ramazzotti,, Silvia Toffanin Sarà un one woman show, ma solo nella forma. Di fatto,non sarà una donna sola al comando: in, il nuovo programma per la prima serata di Canale5, la showgirl svizzera sarà affiancata da altre due presenze femminili provenienti dal mondocomicità. Ci riferiamo a Katia Follesa e Michela Giraud. Le due, protagonisteprima edizione di Lol – Fuori chi ride su Prime Video, approderanno su Canale5 come spalle per la biondissima padrona di casa. A svelare la loro presenza è stato un promo passato dalle reti Mediaset. Nello spot, Follesa e Giaraud apparivano accanto all’amica, impegnate a discutere proprio del nuovo format di ...

Archiviata anche l'ultima edizione di All Together Now ,Hunziker è pronta a rimettersi in gioco con un nuovo show. Prodotto da Ballandi , è in arrivo su Canale 5, quello che la stessa conduttrice ha chiosato come ' il programma che sogno di regalarvi da una vita .' Ad accompagnarla in questa nuova avventura, che ci mostra come ' per ...L'appuntamento è per mercoledì 16 e 23 febbraio su Canale 5 e il nome dello show è "" . Titolo che suona così simile a "Mission:", la saga di film di spionaggio con Tom ...a prometterlo è la stessa Michelle Hunziker, attraverso il proprio profilo Instagram, che promette grandi novità per il suo nuovo programma, in arrivo su Canale 5. Ironica, spigliata ...Sarà un one woman show, ma solo nella forma. Di fatto, Michelle Hunziker non sarà una donna sola al comando: in Michelle Impossible, il nuovo programma per la prima serata di Canale5, la showgirl ...