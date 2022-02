Michele Bravi e la “dichiarazione d’amore” a Tananai: “Uomo della mia vita”. Lui replica così – AUDIO (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dietro le quinte del Festival di Sanremo non c’è solo la competizione per la vittoria del Festival, ma anche l’opportunità di stringere nuove amicizie. Basta vedere i tanti video dei vincitori Mahmood e Blanco che scherzano con Gianni Morandi, ma anche questo scambio di messaggi tra Michele Bravi e Tananai. Il primo, all’Ariston con “L’inverno dei fiori”, ha infatti pubblicato su Twitter dei messaggi AUDIO che lui e il collega si sono mandati nelle scorse ore. Nel tweet, si sente il messaggio vocale che Bravi ha mandato a Tananai con una dichiarazione d’amore, e poi la risposta di quest’ultimo: neanche a dirlo, i fan sono letteralmente impazziti per lo scambio di stima reciproca. Nel primo messaggio si sente Bravi parlare delle persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dietro le quinte del Festival di Sanremo non c’è solo la competizione per la vittoria del Festival, ma anche l’opportunità di stringere nuove amicizie. Basta vedere i tanti video dei vincitori Mahmood e Blanco che scherzano con Gianni Morandi, ma anche questo scambio di messaggi tra. Il primo, all’Ariston con “L’inverno dei fiori”, ha infatti pubblicato su Twitter dei messaggiche lui e il collega si sono mandati nelle scorse ore. Nel tweet, si sente il messaggio vocale cheha mandato acon una, e poi la risposta di quest’ultimo: neanche a dirlo, i fan sono letteralmente impazziti per lo scambio di stima reciproca. Nel primo messaggio si senteparlare delle persone ...

michele_bravi : L’inverno del sesso occasionale. @Tananai5 - michele_bravi : Inverno dei fiori, un scambio di umanità prima che un grande team di lavoro. - michele_bravi : La competizione si fa ardua. Ora non mi tiene più nessuno. @FantaSanremo @sangiovann1 #Sanremo2022 - imsoooogolden_ : RT @portamivialou: io propongo tananai e michele bravi in coppia a pechino express - kyunsungie : RT @portamivialou: io propongo tananai e michele bravi in coppia a pechino express -