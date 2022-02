L’Europa vuol tornare alla normalità: dal Regno Unito alla Svezia scompaiono le restrizioni. E in Italia, da domani, cosa cambia (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Europa sotto la scure del caro energia, delle bollette folli che arrivano alle famiglie, della crisi in Ucraina, decide che almeno sul fronte Covid-19 bisogna iniziare a prendere una pausa. Covid e nuove regole a inizio 2022 guarda le foto Leggi anche › restrizioni anti Covid, i Paesi che le allentano e quelli che le tolgono del tutto Europa e Covid-19, verso l’allentamento delle restrizioni Il virus, con Omicron, non fa più così tanta paura e, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 febbraio 2022)sotto la scure del caro energia, delle bollette folli che arrivano alle famiglie, della crisi in Ucraina, decide che almeno sul fronte Covid-19 bisogna iniziare a prendere una pausa. Covid e nuove regole a inizio 2022 guarda le foto Leggi anche ›anti Covid, i Paesi che le allentano e quelli che le tolgono del tutto Europa e Covid-19, verso l’allentamento delleIl virus, con Omicron, non fa più così tanta paura e, ...

