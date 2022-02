Foibe, polemica choc di Anpi e Repubblica: “Vicenda minore” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Se v’erano dubbi sul fatto che la Giornata del Ricordo fosse davvero una “memoria condivisa”, oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione plastica. Eccoci qui: anziché parlare degli italiani massacrati e gettati nelle Foibe, l’Anpi è riuscita nell’intento di spostare l’attenzione altrove. Una polemica costruita sul nulla, va detto. Ma con l’infelice esito di aver creato una sorta di classifica dei morti (di serie A o di serie B) tra ebrei e istriani, nel giorno in teoria dedicato alla commemorazione dell’eccidio e dell’esodo. Foibe, la circolare contestata Veniamo ai fatti. Di buon mattino il ministero dell’Istruzione invia una circolare alle scuole a firma del capo dipartimento del Miur, Stefano Versari. L’occasione è la commemorazione della strage titina sul Confine Orientale, dal 2004 legge dello Stato (se qualcuno se lo ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Se v’erano dubbi sul fatto che la Giornata del Ricordo fosse davvero una “memoria condivisa”, oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione plastica. Eccoci qui: anziché parlare degli italiani massacrati e gettati nelle, l’è riuscita nell’intento di spostare l’attenzione altrove. Unacostruita sul nulla, va detto. Ma con l’infelice esito di aver creato una sorta di classifica dei morti (di serie A o di serie B) tra ebrei e istriani, nel giorno in teoria dedicato alla commemorazione dell’eccidio e dell’esodo., la circolare contestata Veniamo ai fatti. Di buon mattino il ministero dell’Istruzione invia una circolare alle scuole a firma del capo dipartimento del Miur, Stefano Versari. L’occasione è la commemorazione della strage titina sul Confine Orientale, dal 2004 legge dello Stato (se qualcuno se lo ...

Advertising

AMarco1987 : Foibe, Mattarella: «Il ricordo diventi seme di pace e di crescita civile». Ed è polemica sulla nota dell’Istruzione… - PSIReggioemilia : RT @ViaEmilia771: Mi dispiace vedere polemica sulle Foibe Realtà più complessa di come viene narrata Vi finirono Sloveni e Croati per mano… - baphenietzsche : I crimini contro l'umanità non hanno ideologia. Nessuno ha l'esclusiva del dolore: precolombiani, africani, aborige… - Longjhon131 : RT @ilgiornale: Polemica nel Giorno del Ricordo, la ricorrenza nata per mantenere viva la memoria sugli eccidi delle #foibe. L'#Anpi protes… - ViaEmilia771 : Mi dispiace vedere polemica sulle Foibe Realtà più complessa di come viene narrata Vi finirono Sloveni e Croati per… -