Caro bollette, Sbraga (Fipe): “raddoppiano costi per ristoranti e bar, nel 2022 da 2 mld a 3,6” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La bolletta energetica dei pubblici esercizi, quindi le spese di bar e ristoranti passerà da 2 a 3,6 miliardi di euro tra il 2021 e il 2022 pari ad un incremento dell’80%”. E’ quanto stima Luciano Sbraga, direttore dell’Ufficio studi di Fipe, l’associazione di settore della Confcommercio, all’Adnkronos nel delineare l’impatto del Caro energia sui consumi di energia elettrica e gas per queste imprese. “Si tratta di quasi un raddoppio della bolletta per entrambe le tipologie di esercizi – sostiene – ci aspettiamo infatti un aumento di 1,6 miliardi di euro a fine 2022 rispetto al 2021, con questo livello di incremento, auspicando non ci siano ulteriori aumenti”. In media un bar passerà da 5 mila e a 10 mila euro l’anno, mentre un ristorante da 11 mila euro a 19,500 euro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La bolletta energetica dei pubblici esercizi, quindi le spese di bar epasserà da 2 a 3,6 miliardi di euro tra il 2021 e ilpari ad un incremento dell’80%”. E’ quanto stima Luciano, direttore dell’Ufficio studi di, l’associazione di settore della Confcommercio, all’Adnkronos nel delineare l’impatto delenergia sui consumi di energia elettrica e gas per queste imprese. “Si tratta di quasi un raddoppio della bolletta per entrambe le tipologie di esercizi – sostiene – ci aspettiamo infatti un aumento di 1,6 miliardi di euro a finerispetto al 2021, con questo livello di incremento, auspicando non ci siano ulteriori aumenti”. In media un bar passerà da 5 mila e a 10 mila euro l’anno, mentre un ristorante da 11 mila euro a 19,500 euro ...

