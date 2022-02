West Ham, pugno duro con Zouma dopo i maltrattamenti al gatto: super multa e sospensione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) pugno duro, anzi, durissimo, da parte del West Ham nei confrotni di Kurt Zouma. Il difensore, negli scorsi giorni, aveva preso a calci e schiaffi il proprio gatto, vantandosene sui social, e ha ricevuto critiche unanimi, anche dai propri tifosi. Ieri ha giocato contro il Watford, ma è stato contestato e insultato. A questo punto, il club londinese ha dovuto prendere posizione e ha deciso di sanzionare con una super multa di 250.000 sterline il giocatore, sospendendolo inoltre in via temporanea, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Nel frattempo, un’associazione animalista ha preso in consegna i suoi gatti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022), anzi, durissimo, da parte delHam nei confrotni di Kurt. Il difensore, negli scorsi giorni, aveva preso a calci e schiaffi il proprio, vantandosene sui social, e ha ricevuto critiche unanimi, anche dai propri tifosi. Ieri ha giocato contro il Watford, ma è stato contestato e insultato. A questo punto, il club londinese ha dovuto prendere posizione e ha deciso di sanzionare con unadi 250.000 sterline il giocatore, sospendendolo inoltre in via temporanea, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Nel frattempo, un’associazione animalista ha preso in consegna i suoi gatti. SportFace.

