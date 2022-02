Scatola nera obbligatoria da luglio Cosa cambia per gli automobilisti

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tra pochi mesi entreranno in vigore le norme del Regolamento UE 2019/2144 che riguardano l’uso di sistemi avanzati che proteggono gli occupanti dei veicoli e gli altri utenti della strada. Tra questi c’è il registratore di dati di evento (EDR), ossia la cosiddetta. Il dispositivo sarà obbligatorio sulle auto e sui veicoli commerciali leggeri di nuova omologazione a partire dal 62022. Dal 72024 sarà invecesu auto e v.c.l. di nuova immatricolazione. Nel 2029 l’obbligo sarà esteso anche ai mezzi pesanti. Dovranno necessariamente adeguarsi tutti i produttori, tenuti a installare come dotazione standard alcune tecnologie già presenti sul mercato ma fino a oggi non obbligatorie, come appunto la. Da ...

Advertising

cavolfiore1234 : RT @lombardiano18: - Sargans2 : RT @lombardiano18: - mxxma : @lombardiano18 'il ponte di quattro giorni' ipotizza la versione automobilistica di Skynet. La scatola nera in tutt… - lombardiano18 : - ilovegossip5 : RT @sole24ore: ?? #Auto, scatola nera obbligatoria da luglio con rischio doppioni e liti su incidenti. L’obbligo viene dalla #Ue, riguarda i… -

Ultime Notizie dalla rete : Scatola nera

Dal 6 luglio sulle auto diventa obbligatoria l'installazione della. Un novità non da poco per il settore ma ci sono paradossi notevoli: in Italia molti dovranno circolare addirittura con due scatole nere - per via di quelle imposte dalle assicurazioni - .... Una novità in arrivo per il mondo delle quattro ruote, che porterà ad un cambiamento significativo. Di fatto, come stabilito dal regolamento UE 2019/2144 in materia di sicurezza e ...Sul fronte della sicurezza stradale l'Europa ha messo in campo una serie di importanti misure che partiranno dal 6 luglio 2022. Da quella data infatti, tutte le auto di nuova omologazione dovranno ess ...Capitan Ventosa è stato a Caselle Torinese per cercare di risolvere un problema di interferenze: gli abitanti di due condomini non riuscivano ad aprire e chiudere le loro auto con il telecomando. Il “ ...