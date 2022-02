Referendum, PiùEuropa: noi per Sì a tutti i quesiti. E gli altri? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Più Europa è per il Sì a tutti gli otto Referendum che stanno per passare al vaglio della Corte Costituzionale: quello per la legalizzazione della cannabis, quello per la legalizzazione dell'eutanasia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Più Europa è per il Sì agli ottoche stanno per passare al vaglio della Corte Costituzionale: quello per la legalizzazione della cannabis, quello per la legalizzazione dell'eutanasia ...

Piu_Europa : ??AI REFERENDUM VOTA #TUTTISI?? SI a #CANNABISLEGALE SI a #EUTANASIALEGALE SI a #GIUSTIZIAGIUSTA ?Nasce il comitato… - Piu_Europa : ??AI REFERENDUM VOTA #TUTTISI?? SI a #CANNABISLEGALE SI a #EUTANASIALEGALE SI a #GIUSTIZIAGIUSTA ?Oggi nasce il comi… - bendellavedova : #PiùEuropa dice #TUTTISI ai referendum su #Cannabis, #Eutanasia #Giustizia, per l'avanzamento di diritti civili, li… - MichelePizze76 : RT @bendellavedova: #PiùEuropa dice #TUTTISI ai referendum su #Cannabis, #Eutanasia #Giustizia, per l'avanzamento di diritti civili, libert… - A_Macedonio : RT @Piu_Europa: 'Esprimiamo un doppio sì: a tutti i quesiti nel merito e al #referendum, come strumento di partecipazione dei cittadini'. @… -

