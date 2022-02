Ora anche i robot si riproducono da soli: sono sempre più simili a noi umani! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) robot sempre più simili agli umani, ora anche in grado di riprodursi da soli. Superato un altro limite da una tecnologia che ormai sta prendendo il sopravvento su tutto. Ma dove ci porterà questa evoluzione? Xenobot, robot che si riproducono da soli – curiosauro.itrobot che diventano umani Si chiamano Xenobot e sono stati programmati per riprodursi in modo identico. Essenzialmente, sono delle microsfere composte da migliaia di cellule di rana, capaci di autorigenerarsi come organismi biologici in modo autonomo. Questo tipo di evoluzione mette inquietudine anche perché c’è chi sostiene, se si continua così, che presto gli umani potrebbero essere sostituiti definitivamente dai ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 9 febbraio 2022)piùagli umani, orain grado di riprodursi da. Superato un altro limite da una tecnologia che ormai sta prendendo il sopravvento su tutto. Ma dove ci porterà questa evoluzione? Xenobot,che sida– curiosauro.itche diventano umani Si chiamano Xenobot estati programmati per riprodursi in modo identico. Essenzialmente,delle microsfere composte da migliaia di cellule di rana, capaci di autorigenerarsi come organismi biologici in modo autonomo. Questo tipo di evoluzione mette inquietudineperché c’è chi sostiene, se si continua così, che presto gli umani potrebbero essere sostituiti definitivamente dai ...

