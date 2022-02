Advertising

Mediagol : Messina, Gonçalves: “Qui per dare il massimo, siamo sulla strada giusta” - RICKYMorabito : RT @Biancoscudati: Sabato ore 17:30 Messina- Foggia. Atteso un incremento delle presenze sugli spalti dopo gli ultimi due risultati positiv… - Biancoscudati : Sabato ore 17:30 Messina- Foggia. Atteso un incremento delle presenze sugli spalti dopo gli ultimi due risultati po… - GiuseppeTuriaco : RT @Biancoscudati: Bari 1 2 Messina, contro la capolista mai battuta in casa quest'anno, grazie ad una rete di Goncalves all'87esimo. Una g… - sportavellino : Top 11 25° giornata – Gigante Martinelli, Goncalves mette le ali al Messina - -

Ultime Notizie dalla rete : Messina Gonçalves

A segno Trasciano e Tiago. La cronaca di Bari -Non più a mezzo servizio. Ezio Raciti ha convocato 23 giocatori per la sfida esterna contro il Bari. L'allenatore peloritano sceglie ...
Il Messina esce indenne dai match esterni contro Palermo e Bari, riuscendo addirittura a trovare la vittoria contro i Galletti. La formazione di Raciti vince in rimonta al San Nicola, grazie ai gol di ...