M5s | Conte | vedrò Grillo | studiamo soluzioni con i legali

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Sì certo ci incontreremo e ci confronteremo, stiamo studiando anche con ile varie. La vita e l'azione di una forza politica non può interrompersi ovviamente per un procedimento ...

Advertising

dellorco85 : Ad ogni problema del #m5s e #Conte parte batteria di agenzie di #ItaliaViva e #Renzi. Pare che l'unico loro scopo n… - petergomezblog : M5s, Conte: “Sì ai due mandati, ma con qualche deroga. Vorrei però parlarne con Grillo ”. Di Maio espulso? “No, ma… - Adnkronos : #Conte rilancia il post di #Grillo, l’appoggio dei fan: ‘Ti voteremo di nuovo'. #M5S - Nury_810 : @Solocarmen1 Questo rafforzerà Conte. #iostoconConte - AgenPolitica : CAOS M5S. GIUSEPPE CONTE CONFERMA INCONTRO CON BEPPE GRILLO: “TROVEREMO SOLUZIONE” -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

Dopo la sospensione da parte dei giudici di Napoli di Giuseppedalla presidenza, l'ex premier afferma che presto si incontrerà con Beppe Grillo per esaminare la situazione e spiega: 'Stiamo studiando anche con i legali le varie soluzioni. La vita e l'...... lo scorso agosto, ilha modificato il suo Statuto e introdotto la figura del presidente, ruolo poi affidato adagli iscritti. I provvedimenti - spiega l'ordinanza - sono stati sospesi per ...Meglio vedersi di persona, meglio non parlare al telefono e decidere a quattr'occhi cosa fare. Giuseppe Conte e Beppe Grillo si vedranno a Roma per dirimere la questione dello Statuto e della ...Lo dice, intervistata da 9Colonne a Montecitorio, la deputata del Movimento5Stelle Anna Laura Orrico. La già sottosegretaria del Governo Conte ai Beni Culturali cita i casi di Jessica Cosenza e Simone ...