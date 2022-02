Fondazione Open, chiesto il rinvio a giudizio per Renzi, Boschi, Lotti e Carrai per presunte irregolarità nei finanziamenti. E Renzi denuncia i magistrati (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per l'inchiesta sulle preseunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 indagati, tra cui Matteo Renzi. Open è la... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per l'inchiesta sulle preseuntenei, la procura di Firenze haildi 11 indagati, tra cui Matteoè la...

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai - fattoquotidiano : #ULTIMORA / FONDAZIONE OPEN Chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi: - petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma… - telodogratis : Fondazione Open, Renzi: “Non ho commesso reati” - 2019libertas : RT @Nonha_stata: Fondazione Open, chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui la Boschi. Eppure si trattava solo di… -