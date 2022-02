“È difficile…” | calvario Belotti | lo specialista gela i tifosi sull’infortunio

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Andreaè pronto a tornare dopo il lungo infortunio che lo ha fermato da novembre. Ma il percorso per essere al 100% non sarà semplice. Dopo aver tenuto a galla con i suoi gol il Torino negli ultimi anni, Andreaha assistito da spettatore a gran parte della stagione attuale, in cui la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.