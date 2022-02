Pnrr | De Pierro evita le polemiche | “Nessuna intenzione di replicare ancora”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ diventato ormai un leitmotiv stucchevole quello della minoranza sul, per questa ragione non hodi. E non lo farò. Piuttosto illustrerò gli ulteriori step compiuti in questa fase di programmazione”. Così in una nota il vicesindaco della città di Benevento Francesco De. “Lunedì pomeriggio a Palazzo Mosti si sono svolti due tavoli tecnico-istituzionali. Al primo hanno partecipato tutte le sigle del mondo produttivo: i rappresentanti di industria, commercio, agricoltura, artigianato e servizi hanno partecipato ad una sessione di lavoro con un interessante scambio di punti di vista”. “Altrettanto efficace è stato il vertice con le quattro, principali sigle sindacali. Abbiamo concordato, tra le tante cose, la ...

