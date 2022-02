“Ecco con chi vivo ora”. Belen Rodriguez decide di parlare dopo le voci su Stefano De Martino (Di martedì 8 febbraio 2022) Per il suo esordio a Le iene, Belen Rodriguez si è svelata al Corriere della Sera. “Nella vita privata sono diventata iena per le bastonate che ho preso. Ora invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Quando diamo la priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni se non lotti con tutte le forze”, ha cominciato a rivelare la 37enne. Un’avventura quella con l’amico e collega di vecchia data, Teo Mammucari, e il resto de Le iene che ha dato il via al suo nuovo, ennesimo, capitolo esistenziale. Lontanissima da Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì di quasi sette mesi, e incredibilmente vicina all’ex marito Stefano De Martino. Col padre di Santiago (2013) ci ... Leggi su tuttivip (Di martedì 8 febbraio 2022) Per il suo esordio a Le iene,si è svelata al Corriere della Sera. “Nella vita privata sono diventata iena per le bastonate che ho preso. Ora invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Quando diamo la priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni se non lotti con tutte le forze”, ha cominciato a rivelare la 37enne. Un’avventura quella con l’amico e collega di vecchia data, Teo Mammucari, e il resto de Le iene che ha dato il via al suo nuovo, ennesimo, capitolo esistenziale. Lontanissima da Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì di quasi sette mesi, e incredibilmente vicina all’ex maritoDe. Col padre di Santiago (2013) ci ...

