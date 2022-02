VIDEO Italia-Svezia 8-1 curling | Olimpiadi 2022 | highlights e sintesi Match dominato dagli azzurri

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dieci su dieci. Prosegue la striscia vincente della magica coppia azzurra diformata da Stefania Constantini e Amos Mosaner nel torneo di doppio misto valido per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino. Dopo aver vinto il Round Robin con un clamoroso bilancio di 9 vittorie e nessuna sconfitta, il Teamsi è imposto anche in semifinale sullaper 8-1 guadagnandosi la qualificazione per la finalissima e ottenendo di conseguenza la certezza di una mea a cinque cerchi (la prima della storia per iltricolore ai Giochi). Constantini e Mosaner hannoin lungo e in largo l’incontro, portandosi subito in vantaggio di un punto e poi rubando la mano agli svedesi per ben quattro end consecutivi. Sul punteggio di 8-1 in favore degli ...