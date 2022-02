Via all’abbattimento dell’ecomostro “Vicienzo a Mare” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si riporta il comunicato stampa di Mauro Finocchito, portavoce del Sindaco di Pozzuoli. «Il sindaco Figliolia: “Giornata storica. Avremo un lungoMare libero e ancora più bello“. Questa mattina sono iniziate le operazioni di abbattimento del manufatto ex “Vicienzo a Mare” sul lungoMare di Pozzuoli. “Per la città è un evento storico, da ricordare nel tempo. Dopo anni di battaglie Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si riporta il comunicato stampa di Mauro Finocchito, portavoce del Sindaco di Pozzuoli. «Il sindaco Figliolia: “Giornata storica. Avremo un lungolibero e ancora più bello“. Questa mattina sono iniziate le operazioni di abbattimento del manufatto ex “” sul lungodi Pozzuoli. “Per la città è un evento storico, da ricordare nel tempo. Dopo anni di battaglie Il Blog di Giò.

Advertising

CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Giorni contati per “Vincenzo a Mare”: via all’abbattimento - TerroneDoc : Per le case abusive dei mafiosi, sono 20 anni che a Roma, aspettano di avere il via all'abbattimento. - StaserasolounTG : RT @Miti_Vigliero: E dei maiali domestici macellati per colpa loro non si preoccupa nessuno? Peste suina, aumentano gli appelli per salvar… - Miti_Vigliero : E dei maiali domestici macellati per colpa loro non si preoccupa nessuno? Peste suina, aumentano gli appelli per s… -