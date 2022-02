Short track, Pechino 2022: Arianna Fontana e Arianna Valcepina in semifinale nei 500 metri, squalificata Martina Valcepina (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono andati in archivio i quarti di finale dei 500 metri femminili dello Short track, validi per le Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium tre le azzurre al via: Arianna Fontana, Martina e Arianna Valcepina. Nella terza heat la campionessa valtellinese ha gestito con estrema autorevolezza la distanza: gara di testa fin dal via, chiudendo con un convincente 42.635 e soprattutto stando lontana dai guai. Una batteria, infatti, in cui la russa Sofia Prosvirnova è stata penalizzata, permettendo alla cinese Zhang Yuting di avanzare. Caduta, invece, per la coreana Choi Minjeong. Qualificata in semifinale anche la belga Hanne Desmet ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono andati in archivio i quarti di finale dei 500femminili dello, validi per le Olimpiadi Invernali di(Cina). Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium tre le azzurre al via:. Nella terza heat la campionessa valtellinese ha gestito con estrema autorevolezza la distanza: gara di testa fin dal via, chiudendo con un convincente 42.635 e soprattutto stando lontana dai guai. Una batteria, infatti, in cui la russa Sofia Prosvirnova è stata penalizzata, permettendo alla cinese Zhang Yuting di avanzare. Caduta, invece, per la coreana Choi Minjeong. Qualificata inanche la belga Hanne Desmet ...

