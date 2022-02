Mourinho - Sarri, aspettative tradite: la Coppa Italia per cancellare le speranze deluse (Di lunedì 7 febbraio 2022) Fa effetto, a ripensarci adesso. Già, perché l'estate scorsa, appena qualche mese fa, su una cosa il mondo del calcio sembrava trovarsi d'accordo: le due squadre romane, con Mourinho e Sarri, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Fa effetto, a ripensarci adesso. Già, perché l'estate scorsa, appena qualche mese fa, su una cosa il mondo del calcio sembrava trovarsi d'accordo: le due squadre romane, con, ...

Roma e Lazio, la Coppa Italia serve per cancellare le speranze deluse La Gazzetta dello Sport Roma, ora parlino i Friedkin: Mourinho e Zaniolo non devono restare soli E ora, parlino i Friedkin, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. (ForzaRoma.info) Il commento del giornalista: "Mourinho e Sarri dicono che certi favori li hanno solo le maglie a strisce ...

Serie A: recap sulla 24a giornata Mourinho si è presentato in conferenza stampa dichiarando ... alla prima post- Vlahovic era chiamata ad una reazione al Franchi contro la Lazio di Sarri, Cabral non è ancora pienamente entrato nei ...

