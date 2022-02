Liceo occupato contro le molestie del prof, la studentessa: “Dopo le nostre denunce mi ha ha detto: avrei dovuto farti di peggio” (Di lunedì 7 febbraio 2022) È stata avviata un’ispezione nel Liceo scientifico del polo scolastico “Valentini-Majorana” di Castrolibero (Cosenza) da parte dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria: motivo dell’ispezione sono le presunte molestie sessuali da parte di un professore dell’istituto ai danni di alcune studentesse, attuali ed ex. Una delle ragazze ha sporto denuncia ai carabinieri. Nel frattempo, i compagni continuano ad occupare il Liceo in segno di protesta. L’ispezione arriva Dopo che i genitori degli studenti avevano più volte espresso la necessità di verificare i fatti avvenuti. A dare il via all’ispezione è stata la relazione trasmessa dalla dirigente dell’istituto, Iolanda Maletta, all’Ufficio scolastico calabrese. Le ragazze e i ragazzi del Valentini-Majorana stanno denunciando gli abusi su una pagina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) È stata avviata un’ispezione nelscientifico del polo scolastico “Valentini-Majorana” di Castrolibero (Cosenza) da parte dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria: motivo dell’ispezione sono le presuntesessuali da parte di unessore dell’istituto ai danni di alcune studentesse, attuali ed ex. Una delle ragazze ha sporto denuncia ai carabinieri. Nel frattempo, i compagni continuano ad occupare ilin segno di protesta. L’ispezione arrivache i genitori degli studenti avevano più volte espresso la necessità di verificare i fatti avvenuti. A dare il via all’ispezione è stata la relazione trasmessa dalla dirigente dell’istituto, Iolanda Maletta, all’Ufficio scolastico calabrese. Le ragazze e i ragazzi del Valentini-Majorana stanno denunciando gli abusi su una pagina ...

