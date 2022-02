Vlahovic: “Puntiamo in alto. Allegri? Mi ha chiesto solo una cosa” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Era lui l’uomo più atteso del match e non ha tradito le aspettative dei tifosi: alla prima con la maglia della Juventus, Dusan Vlahovic ha già dimostrato di avere il carattere e il talento per cui la società ha fortemente voluto portarlo a Torino. Autore della rete che ha sbloccato il match al tredicesimo minuto, il serbo ha commentato così la vittoria sul Verona: “Dopo le soste è sempre difficile ripartire, oggi era importantissimo vincere e alla fine siamo riusciti a farlo. I compagni e il mister mi hanno accolto benissimo e aiuto tanto in questi giorni, sto cercando di capire quanto prima come lavorare qui. Devo continuare così“. Vlahovic, Juventus, Serie A LE RICHIESTE DI Allegri – “La cosa più importante è fare gol, ma io vorrei migliorare sotto tutti i punti di vista: gioco, palleggio, smarcamenti… Il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Era lui l’uomo più atteso del match e non ha tradito le aspettative dei tifosi: alla prima con la maglia della Juventus, Dusanha già dimostrato di avere il carattere e il talento per cui la società ha fortemente voluto portarlo a Torino. Autore della rete che ha sbloccato il match al tredicesimo minuto, il serbo ha commentato così la vittoria sul Verona: “Dopo le soste è sempre difficile ripartire, oggi era importantissimo vincere e alla fine siamo riusciti a farlo. I compagni e il mister mi hanno accolto benissimo e aiuto tanto in questi giorni, sto cercando di capire quanto prima come lavorare qui. Devo continuare così“., Juventus, Serie A LE RICHIESTE DI– “Lapiù importante è fare gol, ma io vorrei migliorare sotto tutti i punti di vista: gioco, palleggio, smarcamenti… Il ...

