Sassuolo, contro la Roma squalificati Scamacca e Raspadori (Di domenica 6 febbraio 2022) Due gialli pesanti per il Sassuolo: Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca sono stati ammoniti contro la Sampdoria, entrambi erano diffidati... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Due gialli pesanti per il: Giacomoe Gianlucasono stati ammonitila Sampdoria, entrambi erano diffidati...

Advertising

LorenzoASR7 : #SassuoloRoma senza Raspadori e Scamacca, praticamente giochiamo contro un sassuolo senza attacco - flazia24 : RT @OfficialSSLazio: #Sarri ?? Nelle ultime partite abbiamo perso solo contro Sassuolo ed Inter, non siamo in un momento delicato #Fiorenti… - SOSFanta : ?? FLASH - Infortunio per #Gabbiadini: fuori contro il Sassuolo, Samp in ansia ? - forzaroma : Sassuolo, #Raspadori salterà la sfida contro la Roma per squalifica #ASRoma #SerieA - siamo_la_Roma : ?? Domenica prossima #SassuoloRoma ?? #Raspadori, diffidato, riceve un giallo contro la #Sampdoria ?? L'attaccante sa… -