Italia sotto choc, malore improvviso per il calciatore: si accascia in campo e muore

muore a 36 anni su un campo da calcio. Asare Seth Seare, originario del Ghana, si stava allenando con i suoi compagni di squadra della Folgore Maiano quando si è improvvisamente accasciato al suolo colpito da un malore. Forse un infarto fulminante lo ha stroncato a soli 36 anni, ma saranno i medici a chiarire le cause della morte del ghanese a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Il giovane, che giocava nel ruolo di centrocampista, si stava allenando coi compagni in vista del match di domani tra la Folgore Maiano di Sessa Aurunca e la United Castelforte, valida per il campionato di Terza Categoria allo stadio comunale di San Castrese. Gara che potrebbe ora essere rinviata, dopo che i compagni di squadra hanno assistito inermi alla tragedia che ha colpito Asare. A dare l'annuncio della morte del giovane è ...

