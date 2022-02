Basket, Serie A 2021-22: la Virtus Bologna sbanca Varese e si tiene in scia a Milano (Di domenica 6 febbraio 2022) A fatica, ma la Virtus Segafredo Bologna ottiene la quinta vittoria consecutiva rimanendo in scia alla Armani Exchange Milano in vetta alla classifica. Senza Milos Teodosic c’è voluta una partita di sacrificio per poter sconfiggere la Openjobmetis Varese per 80-81, che firma la sua striscia positiva a tre partite; per i padroni di casa non bastano i 27 punti di Siim-Sander Vene, autore di una gran prova con 7/11 da tre punti; Bologna si affida al proprio talento e con sei giocatori in doppia cifra (Jaiteh con 17 il migliore) si porta a casa il successo. L’inizio di Varese è improntato sul tiro da tre punti: le prime tre conclusioni dall’arco vanno tutte a segno, con Vene che già veste i panni del protagonista con sei punti. Ma i ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) A fatica, ma laSegafredootla quinta vittoria consecutiva rimanendo inalla Armani Exchangein vetta alla classifica. Senza Milos Teodosic c’è voluta una partita di sacrificio per poter sconfiggere la Openjobmetisper 80-81, che firma la sua stripositiva a tre partite; per i padroni di casa non bastano i 27 punti di Siim-Sander Vene, autore di una gran prova con 7/11 da tre punti;si affida al proprio talento e con sei giocatori in doppia cifra (Jaiteh con 17 il migliore) si porta a casa il successo. L’inizio diè improntato sul tiro da tre punti: le prime tre conclusioni dall’arco vanno tutte a segno, con Vene che già veste i panni del protagonista con sei punti. Ma i ...

Advertising

Fprime86 : RT @sportmediaset: Basket, Serie A: la #Virtus Bologna non sbaglia e aggancia Milano in vetta. #SportMediaset - sportface2016 : #Basket, #SerieA1: la cronaca e il tabellino di #Varese-#VirtusBologna 80-81 - sportmediaset : Basket, Serie A: la #Virtus Bologna non sbaglia e aggancia Milano in vetta. #SportMediaset - ilbassanese : Serie B: La Civitus Allianz Vicenza si arrende a Fiorenzuola - zazoomblog : LIVE Varese-Virtus Bologna 69-73 Serie A basket 2022 in DIRETTA: i lombardi tentano la rimonta a 5? dalla fine -… -