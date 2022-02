Venezia-Napoli | Spalletti prepara due grandi ritorni

(Di sabato 5 febbraio 2022)con Victor Osimhen e Lorenzo Insigne titolari, dueper il tecnico Luciano. Dopo un mese di dicembre con l’acqua alla gola, tanto ad avere anche pochissimi cambi in panchina, ilritorna quasi al completo. Contro ilmancheranno ancora Anguissa e Koulibaly, impegnati in Coppa d’Africa ma al rientro lunedì prossimo. Mancherà anche Lozano a causa del grave infortunio alla spalla, ma ci sono anche i recuperi. Tra quelli più importanti quelli di Insigne e Osimhen che giocano dal primo minuto. Queste sono le indicazioni di Corriere dello Sport che scrive: “Il centravanti mascherato e il capitano con la valigia. La lunga vigilia è finita: la sosta è in archivio, il campionato ...

Venezia-Napoli con Victor Osimhen e Lorenzo Insigne titolari, due grandi ritorni per il tecnico Luciano Spalletti. Dopo un mese di dicembre con l'acqua alla gola, tanto ad avere anche pochissimi cambi in panchina ...