Pronto il tunnel per salvare Ryan, il piccolo Alfredino del Marocco da 5 giorni in un pozzo (Di sabato 5 febbraio 2022) E’ stato completato intorno alle 13.30 il tunnel scavato dai soccorritori per salvare Ryan , il piccolo "Alfredino del Marocco" . In Marocco i soccorritori sono entrati nel tunnel scavato per estrarre il piccolo Ryan dal pozzo in cui è caduto quasi cento ore fa. Nel tunnel è entrata anche una squadra di medici, pronti a prestare il primo soccorso al bimbo di 5 anni, di cui si ignorano al momento le condizioni di salute. Sul posto è presente anche un elicottero della gendarmeria reale marocchina, Pronto a trasportare il bambino in ospedale. Ryan, bloccato a 32 metri potrebbe scivolare ancora più giù, perché il pozzo è ... Leggi su feedpress.me (Di sabato 5 febbraio 2022) E’ stato completato intorno alle 13.30 ilscavato dai soccorritori per, ildel" . Ini soccorritori sono entrati nelscavato per estrarre ildalin cui è caduto quasi cento ore fa. Nelè entrata anche una squadra di medici, pronti a prestare il primo soccorso al bimbo di 5 anni, di cui si ignorano al momento le condizioni di salute. Sul posto è presente anche un elicottero della gendarmeria reale marocchina,a trasportare il bambino in ospedale., bloccato a 32 metri potrebbe scivolare ancora più giù, perché ilè ...

Advertising

messveneto : Marocco: pronto il tunnel per salvare il piccolo Ryan, le operazioni di soccorso entrano nella fase più delicata - GazzettaDelSud : ?? PRONTO IL TUNNEL PER SALVARE #RYAN | Il bambino, bloccato a 32 metri, potrebbe scivolare ancora più giù perch… - laregione : Marocco, pronto il tunnel per salvare Ryan. Fermata ‘sciacalla’ - ilgiornale : Un nuovo super anticiclone è pronto a garantire all'Italia tempo stabile e soleggiato con valori ben oltre le medie… - Sbrn65 : @65_virna E lunedì già pronto il CdM con nuove carognate in cantiere. Dopo tutto il firmaiolo si stava arrugginendo… -