Olimpiadi | la discesa libera maschile | orario tv | favoriti e start list

(Di sabato 5 febbraio 2022) Non si scherza più. A Pechino va in scena la, una delle gare a cui la delegazione italiana guarda con maggior attenzione per una medaglia importante. Incognita vento e neve, ...

Advertising

Gazzetta_it : Vento a Yanqing, annullata la terza prova di discesa. Innerhofer: “Kilde favorito, ma saremo vicini...” #Pechino2022 - SkySport : Olimpiadi invernali Pechino 2022, annullata per vento la 3^ prova della discesa maschile #SkySport #Pechino2022… - zazoomblog : Sci alpino startlist discesa Olimpiadi: orario 6 febbraio programma tv streaming pettorali italiani - #alpino… - discesa_libera : Allo start di #Pechino 2022 la velocità azzurra scrive già la storia - - GeorgeSpalluto : Oro e bronzo alla Slovenia nel salto femminile con Ursa Bogataj e Nika Kriznar. La Slovenia aveva vinto 2 Ori in tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi discesa

Non si scherza più. A Pechino va in scena lalibera maschile, una delle gare a cui la delegazione italiana guarda con maggior attenzione per una medaglia importante. Incognita vento e neve, aggressiva, ma Dominik Paris e Christof ...... prova 6 singolo donne - Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler 02.57 - SNOWBOARD: finale 2 slopestyle donne 03.24 - SNOWBOARD: finale 3 slopestyle donne 04.00 - SCI ALPINO:libera ...PECHINO 2022 - Segui in DIRETTA SCRITTA la discesa maschile, che assegna le prime medaglie dello sci alpino ai Giochi Olimpici. Molti pretendenti per l'oro, tra questi anche l'azzurro Dominik Paris, ...Domenica 6 febbraio scendono in pista gli Azzurri dello sci nella discesa maschile di Yanqing. Le speranze dell'Italia sono riposte in Dominik Paris (che è carico ed è sceso in prova con un casco ...