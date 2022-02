“Mi ha dato un bacio in bocca!”: scandalo al GF Vip, gioco bollente tra le due inquiline [VIDEO] (Di sabato 5 febbraio 2022) L’atmosfera nella casa del GF Vip si surriscalda: due vippone in gara si scambiano un appassionato bacio di fronte ai compagni. GF Vip, Alfonso Signorini (fonte youtube)Nelle ultime ore succede di tutto al GF Vip: dopo i momenti di forte stanchezza vissuti dai concorrenti storici negli ultimi giorni, arriva anche una parentesi di passione e leggerezza nel reality. Coinvolte nel bacio saffico sono due protagoniste molto amate dal pubblico: si tratta di Katia Ricciarelli e Delia Duran. Delia ha ultimamente dichiarato di considerarsi single, prendendo le distanze dal marito Alex Belli. Nella casa l’attore aveva flirtato spudoratamente con l’influencer Soleil Sorge, arrivando persino a baciarla ripetutamente sotto l’occhio vigile delle telecamere. Delia ha quindi deciso di entrare a sua volta nel programma e, una volta chiarite le ... Leggi su ck12 (Di sabato 5 febbraio 2022) L’atmosfera nella casa del GF Vip si surriscalda: due vippone in gara si scambiano un appassionatodi fronte ai compagni. GF Vip, Alfonso Signorini (fonte youtube)Nelle ultime ore succede di tutto al GF Vip: dopo i momenti di forte stanchezza vissuti dai concorrenti storici negli ultimi giorni, arriva anche una parentesi di passione e leggerezza nel reality. Coinvolte nelsaffico sono due protagoniste molto amate dal pubblico: si tratta di Katia Ricciarelli e Delia Duran. Delia ha ultimamente dichiarato di considerarsi single, prendendo le distanze dal marito Alex Belli. Nella casa l’attore aveva flirtato spudoratamente con l’influencer Soleil Sorge, arrivando persino a baciarla ripetutamente sotto l’occhio vigile delle telecamere. Delia ha quindi deciso di entrare a sua volta nel programma e, una volta chiarite le ...

