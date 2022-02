M5s, Di Maio lascia comitato di garanzia: crisi aperta (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb – Luigi Di Maio lascia il comitato di garanzia del M5s, ora è ufficiale, come riportato anche da Tgcom24. Di Maio, addio al comitato di garanzia Le dimissioni di Di Maio dal comitato di garanzia vengono comunicate tramite una lettera inviata al presidente del Movimento Giuseppe Conte e a Beppe Grillo. Il testo, in un passaggio, cita così: “Ho preso questa decisione perché voglio continuare a dare il mio contributo, portando avanti idee e proposte. Voglio continuare a fare in modo che si generi un dibattito positivo e franco nella nostra comunità. Un confronto che ci permetta davvero di rilanciare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. Poi aggiunge: “Se rimaniamo uniti, con le idee di tutti, torneremo a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb – Luigi Diildidel M5s, ora è ufficiale, come riportato anche da Tgcom24. Di, addio aldiLe dimissioni di Didaldivengono comunicate tramite una lettera inviata al presidente del Movimento Giuseppe Conte e a Beppe Grillo. Il testo, in un passaggio, cita così: “Ho preso questa decisione perché voglio continuare a dare il mio contributo, portando avanti idee e proposte. Voglio continuare a fare in modo che si generi un dibattito positivo e franco nella nostra comunità. Un confronto che ci permetta davvero di rilanciare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. Poi aggiunge: “Se rimaniamo uniti, con le idee di tutti, torneremo a ...

Advertising

VittorioSgarbi : M5S: Luigi Di Maio si è dimesso dal “Comitato di garanzia”. Dove per entrare dovevi garantire di non aver mai lavo… - petergomezblog : M5S, Di Maio lascia il Comitato di garanzia. La lettera a Conte e Grillo: “Sostengo il nuovo corso, ma voglio la li… - Agenzia_Ansa : Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L'annuncio arriva con una lettera a Giu… - AppostaMi : Di Maio si dimette dal Comitato di garanzia M5S. Nella lettera al presidente Conte e al garante Grillo, Di Maio inv… - PinascoDanilo : RT @Ettore_Rosato: Tra Conte e Di Maio è guerra per la leadership di quello che resta di M5s Problemi loro ma le lotte intestine non pesino… -