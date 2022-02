LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aprilia sempre al comando con Aleix Espargarò (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.20 La classifica aggiornata. 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 23 E. BASTIANINI +0.267 3 42 A. RINS +0.969 4 44 P. ESPARGARO +0.982 5 36 J. MIR +1.044 6 12 M. VIÑALES +1.055 7 5 J. ZARCO +1.120 8 20 F. QUARTARARO +1.296 9 89 J. MARTIN +1.578 10 63 F. BAGNAIA +1.656 05.17 Caduta per Alex Rins. Lo spagnolo di Suzuki non ha riportato conseguenze. Attendiamo di scoprire maggiori informazioni sulla prima scivolata del 2022 per l’iberico. 05.13 Sesto posto per Maverick Vinales. Lo spagnolo di Yamaha si piazza ad un secondo dal teammate Espargarò. Ottimi segnali per l’Aprilia che nel 2021 ha saputo tornare a podio. 05.11 Il circuito di Kuala Lumpur torna ad accogliere ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.20 La classifica aggiornata. 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 23 E. BASTIANINI +0.267 3 42 A. RINS +0.969 4 44 P. ESPARGARO +0.982 5 36 J. MIR +1.044 6 12 M. VIÑALES +1.055 7 5 J. ZARCO +1.120 8 20 F. QUARTARARO +1.296 9 89 J. MARTIN +1.578 10 63 F. BAGNAIA +1.656 05.17 Caduta per Alex Rins. Lo spagnolo di Suzuki non ha riportato conseguenze. Attendiamo di scoprire maggiori informazioni sulla prima scivolata delper l’iberico. 05.13 Sesto posto per Maverick Vinales. Lo spagnolo di Yamaha si piazza ad un secondo dal teammate. Ottimi segnali per l’che nel 2021 ha saputo tornare a podio. 05.11 Il circuito di Kuala Lumpur torna ad accogliere ...

