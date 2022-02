Juve, Allegri: 'Gran lavoro club, Vlahovic è fra i top' (Di sabato 5 febbraio 2022) "La società ha fatto un ottimo lavoro e un Gran mercato, questi due innesti responsabilizzano tutti maggiormente". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la finestra invernale ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) "La società ha fatto un ottimoe unmercato, questi due innesti responsabilizzano tutti maggiormente". Così l'allenatore dellantus, Massimiliano, dopo la finestra invernale ...

juventusfc : Allegri ?? «Gatti è il miglior difensore della Serie B e ha caratteristiche per un futuro alla Juve» #JuveVerona - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Live: - SkySport : Juventus-Verona, Allegri: 'Il tridente è sostenibile solo se corrono tutti' #SkySport #SerieA #SkySerieA… - Giacomo_Valenti : RT @DiMarzio: 'Con #Vlahovic gli obiettivi non cambiano'. #Allegri parla alla vigilia di #Juve-#Verona e svela alcune scelte di formazione… - calsciomercato : Ringrazio Bentancur e Kulusevski per quello che hanno dato alla Juventus. La società è stata brava ad anticipare i… -