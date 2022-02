Chi sono I Jalisse, Fabio Ricci e Alessandra Drusian: “Siamo davvero delusi e feriti” (Di sabato 5 febbraio 2022) I Jalisse sono un duo musicale italiano composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Lui nato a Roma il 5 settembre del 1965 e lei a Oderzo il 18 maggio dal 1969, questa sera, saranno uno dei protagonisti della puntata Sanremo Evolution di Techetechete su rai 1 alle 20.30 Il noto due nel 1997 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Big con il famoso brano intitolato Fiumi di parole e s sono classificati al quarto posto all’Eurovision Song Contest a Dublino. Da quel momento inizieranno, per loro, una serie di concerti e tournée all’estero. Durante la settimana sanremese del 1997 esce il loro disco di esordio del duo chiamato “Il cerchio magico del mondo”. Nella primavera del 2005 esce in Germania, Svizzera e Austria l’album Siedi e nel 2012 esce il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Iun duo musicale italiano composto dai coniugi. Lui nato a Roma il 5 settembre del 1965 e lei a Oderzo il 18 maggio dal 1969, questa sera, saranno uno dei protagonisti della puntata Sanremo Evolution di Techetechete su rai 1 alle 20.30 Il noto due nel 1997 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Big con il famoso brano intitolato Fiumi di parole e sclassificati al quarto posto all’Eurovision Song Contest a Dublino. Da quel momento inizieranno, per loro, una serie di concerti e tournée all’estero. Durante la settimana sanremese del 1997 esce il loro disco di esordio del duo chiamato “Il cerchio magico del mondo”. Nella primavera del 2005 esce in Germania, Svizzera e Austria l’album Siedi e nel 2012 esce il ...

