“Vuole andare a letto con lei” | Alessandro Basciano smascherato Il clamoroso retroscena svelato da Sophie

Sophie Codegoni sta vivendo un'avventura molto intensa da concorrente del Grande Fratello Vip 6. La modella, in queste settimane, si è molto avvicinata ad Alessandro Basciano tanto che i due hanno iniziato una relazione all'interno della casa più spiata d'Italia. Però, il loro legame non è saldo e, anzi, vi sono dei continui tira e molla che non vanno giù all'ex tronista di Uomini e Donne. Dopo l'ennesima discussione, Sophie ha sganciato una vera e propria bomba sul gieffino: "Vuole andare a letto con Delia Duran". Le parole choc di Sophie su Basciano: Ricostruendo i fatti, l'ex tentatore stava parlando con Soleil Sorge in seguito ad una lite con Sophie Codegoni. La modella si è intromessa con una dichiarazione molto ...

