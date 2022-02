Riserve strategiche di gas, una decisione da prendere subito (Di venerdì 4 febbraio 2022) La crisi ucraina, comunque vada a finire, impone all’Europa (e all’Italia) urgenti decisioni strategiche per mettere in sicurezza il sistema gas, da cui dipende gran parte della sua economia e il vivere sociale. E che continueremo a usare almeno fino al 2050. Dopo la crisi petrolifera del 1973 l’Occidente, attraverso l’Agenzia Internazionale dell’Energia costituita in quella occasione, impose ai Paesi aderenti di costituire scorte di petrolio pari a 90 giorni di importazioni nette pronte all’uso per poter decidere rilasci controllati per crisi di prezzo o forniture. Sarebbe possibile fare una cosa simile per il gas naturale? Stoccaggi di gas si usano da sempre, ma quasi esclusivamente per la gestione delle variazioni di domanda tra estate e inverno. A scala europea le limitate Riserve strategiche di gas esistenti per situazioni di ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 febbraio 2022) La crisi ucraina, comunque vada a finire, impone all’Europa (e all’Italia) urgenti decisioniper mettere in sicurezza il sistema gas, da cui dipende gran parte della sua economia e il vivere sociale. E che continueremo a usare almeno fino al 2050. Dopo la crisi petrolifera del 1973 l’Occidente, attraverso l’Agenzia Internazionale dell’Energia costituita in quella occasione, impose ai Paesi aderenti di costituire scorte di petrolio pari a 90 giorni di importazioni nette pronte all’uso per poter decidere rilasci controllati per crisi di prezzo o forniture. Sarebbe possibile fare una cosa simile per il gas naturale? Stoccaggi di gas si usano da sempre, ma quasi esclusivamente per la gestione delle variazioni di domanda tra estate e inverno. A scala europea le limitatedi gas esistenti per situazioni di ...

