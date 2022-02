Quante gare salterà Lozano? Dipende da un fattore

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Hirving, nel corso del match tra il suo Messico e il Panama, ha riportato una lussazione alla spalla destra. A questo punto, non appena l’ala messicana farà ritorno in Italia (dovrebbe rientrare all’inizio della prossima settimana), verrà effettuata una visita di controllo. FOTO: Getty –Messico infortuniorischia l’operazione? Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe evitare un intervento chirurgico e, da un’eventuale operazione o meno,ranno i tempi di recupero. Nel migliore dei casi – cioè senza intervento –dovrà stare fuori circa un mese, saltando certamente lecontro Venezia, Inter, Cagliari e Lazio in Serie A, oltre alla doppia sfida di Europa League contro il Barcellona. Se invece venisse scelta la via ...

