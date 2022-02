Ascolti tv giovedì 3 febbraio 2022: Festival di Sanremo 2022, Cetto c’è senzadubbiamente, Masterchef Italia, dati Auditel e share (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ascolti Tv 3 febbraio 2022. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive Italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti i programmi in prima serata, ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera, giovedì 3 febbraio 2022! Ascolti Tv 3 febbraio 2022: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera, giovedì 3 febbraio 2022, tanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022)Tv 3. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisivene. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti i programmi in prima serata, ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera,Tv 3didi ieri in prima serata Ieri sera,, tanti ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 3 febbraio 2022: Festival di #Sanremo2022, Cetto c'è senzadubbiamente, Masterchef Italia, dati A… - __moonrise : Sto pensando da due ore a una signora che prima a pilates fa 'Non so che ascolti farà #sanremo2022 stasera perché è… - ge_aldrig_upp : @aleterla Anni scorsi però il televoto votava solo in finale, quest'anno fa giovedì/venerdì/sabato (scelta che trov… - famigliasimpson : @Tvottiano @enrick81 @misterf_tweets @napoliforever89 @AgoCannella @IntornoTv @carlo234556 @Cherish1972… - KateSteele89 : Giovedì contro doc ascolti sto cappero #gfvip -