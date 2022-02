Un podcast tra Rinascimento Tech e la prossima rivoluzione industriale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un ritorno al futuro, perché quello dell’intelligenza artificiale è già il nostro presente. “Back to the future of AI” – “AI” sta proprio per artificial intelligence – è il podcast italiano che ha vinto il secondo contest di Sphera, disponibile su Europod e tutte le piattaforme digitali, come Spotify ed Apple podcast. Lo curano Matteo Castellucci e Alessandro Cascianelli. Esce ogni giovedì: e ogni giovedì, su Linkiesta, ve ne diamo un’anticipazione. Nel primo dei sei episodi, Alec Ross spiega il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nei “Furiosi Anni Venti” che stiamo vivendo. Esperto di politiche tecnologiche, Ross è stato consulente di Hillary Clinton e Barack Obama, oggi siede nel cda della società di venture capital Amplo e insegna alla Bologna Business School. È uno dei massimi esperti mondiali di tecnologia e ritiene che l’AI possa essere un ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un ritorno al futuro, perché quello dell’intelligenza artificiale è già il nostro presente. “Back to the future of AI” – “AI” sta proprio per artificial intelligence – è ilitaliano che ha vinto il secondo contest di Sphera, disponibile su Europod e tutte le piattaforme digitali, come Spotify ed Apple. Lo curano Matteo Castellucci e Alessandro Cascianelli. Esce ogni giovedì: e ogni giovedì, su Linkiesta, ve ne diamo un’anticipazione. Nel primo dei sei episodi, Alec Ross spiega il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nei “Furiosi Anni Venti” che stiamo vivendo. Esperto di politiche tecnologiche, Ross è stato consulente di Hillary Clinton e Barack Obama, oggi siede nel cda della società di venture capital Amplo e insegna alla Bologna Business School. È uno dei massimi esperti mondiali di tecnologia e ritiene che l’AI possa essere un ...

Un podcast tra Rinascimento Tech e la prossima rivoluzione industriale Secondo Ross, non possiamo fare a meno di una combinazione tra gli algoritmi e l'intelligenza umana ... Ross racconta così la sua visione ai microfoni del podcast. "Il Rinascimento " aggiunge " era da ...

